Тихоокеанское
информационное агентство
16 Августа 2022
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17:58, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалинской улице частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 16 августа, с 9:00 до 18:00 для автотранспорта будет частично ограничено движение на железнодорожном переезде на улице Сахалинской, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Ремонтные работы будут вестись по центру проезжей части, поэтому движение будет осуществляться по оставшимся полосам в каждом направлении. В случае неблагоприятной погоды работы на этом участке будут перенесены.           

Автовладельцев просят спланировать свой маршрут заранее. Работы выполняет подрядная организация ОАО «РЖД».

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