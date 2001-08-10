На Сахалинской улице частично ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 16 августа, с 9:00 до 18:00 для автотранспорта будет частично ограничено движение на железнодорожном переезде на улице Сахалинской, сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска.

Ремонтные работы будут вестись по центру проезжей части, поэтому движение будет осуществляться по оставшимся полосам в каждом направлении. В случае неблагоприятной погоды работы на этом участке будут перенесены.

Автовладельцев просят спланировать свой маршрут заранее. Работы выполняет подрядная организация ОАО «РЖД».