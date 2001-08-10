За полигоном «Известковый» теперь можно следить онлайн

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За работой полигона «Известковый» теперь можно наблюдать в режиме реального времени, сообщили ТИА «Острова» в АО «Управление по обращению с отходами».

14 видеокамер фиксируют состояние «Известкового», работу зон сортировочной линии и весового контроля в круглосуточном режиме. Установить видеонаблюдение с целью контроля над территорией полигона, в том числе за разлетом легких фракций ТБО, поручил председатель правительства региона Алексей Белик.

Наблюдать за работой полигона можно в режиме реального времени. Трансляция ведется на сайте регионального оператора www.oatko65.ru (ссылка: https://aotko65.ru/module/iframe/)

«В связи с отдаленностью полигона и отсутствием волоконно-оптических связей, скорость имеющегося на территории интернета позволяет нам выводить в режиме реального времени одну веб-камеру. Доступ к трансляции имеет любой пользователь. Запись с остальных камер ведется на специальный носитель и будет использована в случае необходимости расследования возможных производственных инцидентов», - отметил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Александр Яцык.

В феврале этого года на полигоне ТКО завершены пусконаладочные работы и была запущена в эксплуатацию мобильная сортировочная линия. Весной был проведен ряд мероприятий, чтобы исключить разлет пакетов и других легких фракций. Для этого зону временного накопления по периметру полигона оградили дополнительной сеткой, а отходы, находящиеся там, временно укрыли тентом. В сентябре на «Известковом» планируют запустить в работу пресс для хвостовых фракций. Он будет формировать кипы для захоронения, что сделает работу полигона более экологичной и сведет к минимуму разлет мелких фракций по окрестностям.