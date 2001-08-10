Восточную сторону улицы Ленина в Южно-Сахалинске откроют для проезда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 августа в Южно-Сахалинске частично откроют движение на участке улицы Ленина, сообщили ТИА «Острова» в мэрии. Проезд для автотранспорта по ул. Ленина на участке от ул. Авиационной до пер. Школьного, на котором сейчас ведется благоустройство после укладки трубы в ходе строительства южного канализационного коллектора, будет восстановлен после 13:00. Для движения будет открыта восточная сторона улицы.

Как сообщил инженер по надзору за строительством МКУ «Управления капитального строительства» Артем Шипилов, работы велись круглосуточно — в три смены. Сейчас специалисты подрядной организации завершают подготовку участка: проводят мойку асфальта, устанавливают знаки, убирают ограждения и выставляют конусы для временного разделения полосы.

Сегодня с 13:00 до 21.00 запланировано восстановление асфальтобетонного покрытия на западной стороне улицы, после чего полосу откроют для проезда автотранспорта. С 21:00 до 6:00 субботы будет произведена укладка асфальта на восточной части ул. Ленина. Это последний этап ремонтных работ на этом участке — с 6.00 утра 13 августа улица будет полностью открыта для движения транспорта.

На время перекрытия участка для увеличения пропускной способности автотранспорта специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства скорректировали работу двух светофоров на перекрестках пр. Мира и ул.Пуркаева и пр. Мира и ул. Больничной. В настоящий момент они работают по временной схеме. Как только восстановление асфальтобетонного покрытия на ул. Ленина полностью завершится, светофоры переведут в прежний режим.

Перекрытие участка улицы Ленина было связано с работами по строительству южного канализационного коллектора. Объект имеет стратегическое значение для городского округа. Он позволит переключить на новые очистные сооружения существующие и новые микрорайоны в южной части города.