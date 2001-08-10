В островной столице заменяют ветхие трубопроводы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по замене ветхих сетей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе «РВК-Сахалин». Эта деятельность ведется в рамках реализации инвестиционной программы «РВК-Сахалин», предусматривающей масштабный комплекс мероприятий по модернизации городской системы водоснабжения и водоотведения.

Всего в 2022 году будет заменено 3 тысячи метров ветхих и аварийных трубопроводов. В адресную программу текущего года в первую очередь включены дворы Южно-Сахалинска, сети в которых могли «не пережить» предстоящую зиму.

Как рассказал директор по капитальному строительству «РВК-Сахалин» Артем Нечаев, в рамках выполнения инвестиционной программы, рассчитанной до 2070 года, замена сетей на проблемных участках областного центра будет проводиться ежегодно.

«За весь период реализации инвестпрограммы на замену ветхих и аварийных сетей систем водоснабжения и водоотведения будет направлено 12 млрд рублей. В 2022 году - 104 млн будет вложено в сети водоснабжения. А с 2023 года к этим суммам ежегодно будет добавляться от 150 до 250 млн, в том числе и на обновление сетей водоотведения», - отметил Артем Нечаев.

При замене коммуникаций используются трубы из современного полиэтилена. В отличие от чугунных и стальных, используемых десятилетия назад, сети из полимерного материала не подвержены коррозии, надежны и устойчивы к подвижкам грунта, что особенно актуально для регионов с повышенной сейсмичностью. Кроме того, использование в других регионах уже подтвердило их продолжительный срок службы и высокие эксплуатационные характеристики.

В общей сложности на выполнение инвестпрограммы «РВК-Сахалин» будет направлено более 19,2 млрд рублей (в ценах 2021 года). Комплексный подход поможет не только поддерживать систему водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска, но и глобально ее модернизировать, улучшив качество оказываемых услуг потребителям.