В Аниве преображают дворы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На карте Сахалина ещё на один обновленный двор стало больше, сообщили ТИА «Острова» в областном министерстве ЖКХ.

В Анивском городском округе после ремонта жители принимали придомовые территории по адресу Гоголя 5, 7, 9. Работы проводились в рамках федерального проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке, инициированного вице-премьером – полномочным представителем президента России в ДФО Юрием Трутневым.

Во дворе, который объединил сразу три дома, подрядчики заменили бордюры, уложили новое асфальтовое покрытие, сделали тротуары. Проект придомовой территории неоднократно обсуждался с жителями. По их просьбам во дворах появились дополнительные парковочные места и площадки для сушки белья.

«Двор, конечно, сильно преобразился и стал зеленее. Радует, что появилась газонная трава, лавочки. Раньше на въезде во двор не было асфальта и после дождя, конечно, появлялись лужи и грязь. Сейчас совсем другое дело. Стало приятно здесь проводить время», - делятся впечатлениями местные жители.

В ходе приёмки комиссией были выявлены недочеты. Некоторые крышки люков находятся на разном уровне по отношению к покрытию. Подрядчики приступят к устранению замечаний в ближайшее время.

Так, обновлённая территория в Аниве стала 32 по счету двором, который сдали в рамках федеральной программы на Дальнем Востоке. Изначально планировалось отремонтировать 60 дворов, но по просьбам жителей программу расширили до 84.

«Мы еще не преодолели экватор. Впереди предстоит выполнить большой объем работы. В федеральной программе «1000 дворов» на Дальнем Востоке участвуют практически все районы Сахалинской области. Планируется, что капитальный ремонт придомовых территорий в рамках программы завершат до 1 октября», - рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Полностью завершились работы в Анивском, Невельском, Тымовском, Ногликском и Поронайском районах. Самый большой объем работ предстоит выполнить в Южно-Сахалинске.