Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2022
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17:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме

Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ветераны ВОВ побывали на оленьей ферме, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска. В областной столице продолжаются мероприятия в рамках благотворительной акции «Город добра».

К инициативе муниципалитета активно подключаются и бизнесмены города, которые в тесном взаимодействии с администрацией Южно-Сахалинска оказывают поддержку в организации мероприятий для ветеранов ВОВ, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также участвуют в адресной помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Так, для ветеранов Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинскую экоферму, где горожане серебряного возраста смогли пообщаться с пятнистыми и северными оленями, побывать в контактном зоопарке, покормить животных, а также прогуляться на свежем воздухе и по лесным тропинкам.

«95 лет я прожил и первый раз такое чудо увидел. Это что-то необыкновенное. Олени — удивительные. Такое удовольствие полюбоваться этими гордыми, красивыми животными», - поделился впечатлениями участник Великой Отечественной войны Вячеслав Гаврилов.

Автобус для поездки предоставил департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска. Руководство экофермы дало разрешение перевозить ветеранов прямо по территории парка.

«"Город добра" - замечательный проект. Мы с удовольствием откликнулись и присоединились к акции. Ветеранам тяжело передвигаться пешком, поэтому разрешили их возить, - рассказал менеджер Сахалинской экофермы Rose Agro Андрей Хон. - В свое время эти отважные люди многое сделали для нас, для будущего поколения, поэтому такие простые вещи, как экскурсия, например, - это лишь малая часть того, что мы можем сделать для них, выразить свою благодарность и уважение».

Акция «Город добра» стала продолжением другого большого благотворительного проекта «Елка добра», что позволило расширить возможности проекта и уже в круглогодичном формате помогать тем, кому это необходимо.

В рамках акции специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска проводят в том числе работу с благотворителями, а также определяют, в какой именно помощи нуждаются семья или ребенок, горожане старшего возраста, включая людей с ограничениями по здоровью, одиноких пенсионеров, малообеспеченные семьи и т. д.

Присоединиться к проекту «Город добра» могут все желающие. Для этого необходимо написать координаторам от департамента информационной политики на электронную почту: [email protected] или отправить сообщение в whatsapp по номеру +79624150611, указав название организации либо свое имя и фамилию, а также контактный телефон.

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