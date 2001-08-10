Ветеранам Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинской экоферме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ветераны ВОВ побывали на оленьей ферме, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска. В областной столице продолжаются мероприятия в рамках благотворительной акции «Город добра».
К инициативе муниципалитета активно подключаются и бизнесмены города, которые в тесном взаимодействии с администрацией Южно-Сахалинска оказывают поддержку в организации мероприятий для ветеранов ВОВ, людей с ограниченными возможностями здоровья, а также участвуют в адресной помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
Так, для ветеранов Великой Отечественной войны провели экскурсию на сахалинскую экоферму, где горожане серебряного возраста смогли пообщаться с пятнистыми и северными оленями, побывать в контактном зоопарке, покормить животных, а также прогуляться на свежем воздухе и по лесным тропинкам.
«95 лет я прожил и первый раз такое чудо увидел. Это что-то необыкновенное. Олени — удивительные. Такое удовольствие полюбоваться этими гордыми, красивыми животными», - поделился впечатлениями участник Великой Отечественной войны Вячеслав Гаврилов.
Автобус для поездки предоставил департамент внутренней политики администрации Южно-Сахалинска. Руководство экофермы дало разрешение перевозить ветеранов прямо по территории парка.
«"Город добра" - замечательный проект. Мы с удовольствием откликнулись и присоединились к акции. Ветеранам тяжело передвигаться пешком, поэтому разрешили их возить, - рассказал менеджер Сахалинской экофермы Rose Agro Андрей Хон. - В свое время эти отважные люди многое сделали для нас, для будущего поколения, поэтому такие простые вещи, как экскурсия, например, - это лишь малая часть того, что мы можем сделать для них, выразить свою благодарность и уважение».
Акция «Город добра» стала продолжением другого большого благотворительного проекта «Елка добра», что позволило расширить возможности проекта и уже в круглогодичном формате помогать тем, кому это необходимо.
В рамках акции специалисты департамента социальной политики Южно-Сахалинска проводят в том числе работу с благотворителями, а также определяют, в какой именно помощи нуждаются семья или ребенок, горожане старшего возраста, включая людей с ограничениями по здоровью, одиноких пенсионеров, малообеспеченные семьи и т. д.
Присоединиться к проекту «Город добра» могут все желающие. Для этого необходимо написать координаторам от департамента информационной политики на электронную почту: [email protected] или отправить сообщение в whatsapp по номеру +79624150611, указав название организации либо свое имя и фамилию, а также контактный телефон.
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