Тихоокеанское
информационное агентство
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17:16, | Новости общества Сахалина и Курил

6 августа в Южно-Сахалинске пройдёт ярмарка выходного дня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей города приглашают на субботнюю ярмарку 6 августа, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе администрации Южно-Сахалинска.

На площадке южнее ТЦ «Дом торговли» (пр. Мира, 106 а) с 10:00 до 16:00 свою продукцию представят островные предприятия и фермеры: АО «Мерси Агро Сахалин», ООО ТФ «Сахалинский бекон-2», АО «Птицефабрика» Островная», ООО «Янтарное», ЛПХ «Прикота», КФХ Кисляков А.В.

Южносахалинцы смогут приобрести рыбу, мясо, мясные полуфабрикаты, яйцо и мясо птицы, кондитерские изделия, фермерское молоко и молочную продукцию, а также свежую клубнику, арбузы, сезонные овощи и рассаду от садоводов-огородников.

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