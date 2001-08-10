Тымовский фермер наращивает производство молока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Господдержка помогла семейной ферме Тымовского района создать молочный мини-завод, сообщили ТИА «Острова» в МКК «СФРП». Хозяйство Алексея Бурякова расположено в селе Кировском. Молочным животноводством мужчина занимается около 11 лет, по хозяйству помогает жена Оксана.
На сегодняшний день поголовье скота состоит из 44 голов голштинской породы коров. В 2021 году семья Буряковых выиграла грант и получила 13,8 млн рублей от министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.
«На грантовые средства уже купили оборудование для комплектации мини-завода по переработки молока. Новое оборудование позволит принимать и перерабатывать 2000 литров сырого молока в сутки. За консультациями и помощью в оформлении документов на получение гранта обращались в региональный центр компетенции сельхозкооперации. Специалисты центра также помогали нам составить и посчитать бизнес-план», — рассказал глава КФХ Алексей Буряков.
После установки молочного оборудования КФХ семьи Буряковых планирует изготавливать готовую продукцию – пастеризованное молоко, кисломолочные напитки, сметану, сливочное масло, пахту и творог.
Кроме того, хозяйство Алексея Бурякова также является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тымовская долина». Это помогает фермеру реализовать половину своей продукции.
О механизмах поддержки фермеры могут узнать в региональном Центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Получить бесплатную консультацию можно по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 16, офис 204 или по телефону 8 800 222 0123 (доб.4).
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