Тымовский фермер наращивает производство молока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Господдержка помогла семейной ферме Тымовского района создать молочный мини-завод, сообщили ТИА «Острова» в МКК «СФРП». Хозяйство Алексея Бурякова расположено в селе Кировском. Молочным животноводством мужчина занимается около 11 лет, по хозяйству помогает жена Оксана.

На сегодняшний день поголовье скота состоит из 44 голов голштинской породы коров. В 2021 году семья Буряковых выиграла грант и получила 13,8 млн рублей от министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

«На грантовые средства уже купили оборудование для комплектации мини-завода по переработки молока. Новое оборудование позволит принимать и перерабатывать 2000 литров сырого молока в сутки. За консультациями и помощью в оформлении документов на получение гранта обращались в региональный центр компетенции сельхозкооперации. Специалисты центра также помогали нам составить и посчитать бизнес-план», — рассказал глава КФХ Алексей Буряков.

После установки молочного оборудования КФХ семьи Буряковых планирует изготавливать готовую продукцию – пастеризованное молоко, кисломолочные напитки, сметану, сливочное масло, пахту и творог.

Кроме того, хозяйство Алексея Бурякова также является членом сельскохозяйственного потребительского кооператива «Тымовская долина». Это помогает фермеру реализовать половину своей продукции.

О механизмах поддержки фермеры могут узнать в региональном Центре развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Получить бесплатную консультацию можно по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса 16, офис 204 или по телефону 8 800 222 0123 (доб.4).