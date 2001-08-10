Злостные неплательщики на Сахалине накопили долгов на 212 миллионов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы и курильчане накопили большие долги за оказанные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. По состоянию на 1 июля 2022 года сумма составляет больше 212 миллионов рублей, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе АО «Управление по обращению с отходами». В том числе 12 миллионов – это долги, которые не оплачивались больше 3 лет.
Региональный оператор обращает внимание жителей Сахалинской области о необходимости вовремя вносить оплату за оказанную услугу. В случае отсутствия платежей, региональный оператор оставляет за собой право взыскивать накопившуюся задолженность и пени в судебном порядке.
В некоторых случаях, действующим законодательством предусмотрена возможность наложение ареста на счета и имущество. Должники также могут столкнуться с тем, что его кредитная история окажется испорчена, а планируемый выезд за пределы России будет под вопросом до полного погашения коммунальных долгов.
Для оплаты счетов за ЖКУ понадобятся всего несколько минут. Сделать это, не выходя из дома, и практически в один клик, можно на официальном сайте АО «Управление по обращению с отходами» (https://aotko65.ru/) через Систему «Город». Также просто провести оплату через мобильное приложение «Квартплата+». Все платежи проходят без комиссии. Оплачивать счета необходимо не позднее 10 числа каждого месяца.
Внесение платы за оказанную коммунальную услугу по обращению с ТКО осуществляется также:
- Кассу АО «Управление по обращению с отходами»;
- АО Почта России;
- ПАО «Сбербанк»;
- АО «Азиатско-Тихоокеанский банк»;
- ПАО «ВТБ банк»;
- АО «РоссельхозБанк»;
- АО «Почта Банк»;
- ПАО «Совкомбанк»;
- АО «Дальневосточный банк»;
- АО «КБ Долинск» (размер комиссии зависит от условий банков) ;
- Кассы платежного агента «ПАО ДЭК».
Заказать выписку по лицевому счету или получить реквизиты для оплаты задолженности можно на сайте регионально оператора www.aotko65.ru в разделе «Физическим лицам».
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