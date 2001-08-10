Жители одного дома в Южно-Сахалинске не могут заехать во двор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается работа с обращениями граждан, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии. Накануне о своей проблеме мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину в социальных сетях рассказали жители дома № 78 по ул. Авиационной — их двор остался без заезда.

Сейчас на данном объекте подрядчик производит ремонт дворовой территории. Ситуация осложняется тем, что одновременно ведутся работы на ул. Авиационной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По поручению Сергея Надсадина на адрес выехал первый вице-мэр Андрей Ковальчук, чтобы детально разобраться в ситуации. Уже на месте было принято решение: обустроить здесь альтернативный проезд к дому № 78. Это временная мера до того момента, как будет открыт въезд с ул. Авиационной.

«Для муниципалитета мнение жителей всегда является приоритетом. Получив сигнал от людей, стараемся сделать все возможное, чтобы минимизировать для них неудобства. Альтернативный проезд во двор уже обустроен. Временный заезд с ул. Авиационной появится в течение ближайших двух недель», – отметил Андрей Ковальчук.

Также первый вице-мэр проверил ход капитального ремонта ул. Авиационной. Подрядчику предстоит выполнить работы по замене основания, защите инженерных коммуникаций, сетей связи, а также провести перекладку ливневой канализации, асфальтирование и другие работы.

Капитальный ремонт проезжей части идет по графику. Открыть дорогу в щебеночном исполнении планируется к октябрю текущего года, после чего будет производиться асфальтирование.

Андрей Ковальчук поставил задачу муниципальному заказчику - управлению дорожного хозяйства и благоустройства — взять исполнение работ подрядчика на контроль и не снижать набранных темпов.

Еще одной задачей для проработки стало обращение в СМИ и социальные сети жителей Большой Елани, которые обеспокоены переносом автобусной остановки в связи с ремонтом ул. Авиационной. Они попросили администрацию города оставить павильон на прежнем месте либо передвинуть в более удобное.

Вопрос также требует деятельной проработки с учетом всех нормативов дорожного движения. Вместе с тем, Андрей Ковальчук дал поручение профильным специалистам, чтобы при принятии окончательных решений прежде всего учитывалось мнение людей.