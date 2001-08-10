На сахалинские ямы и выбоины пустили 30 миллионов рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 4,6 тысячи дорожных дефектов устранили в Сахалинской области. Рекордсменом традиционно стал областной центр, на проезжих участках которого ликвидировали более 1,5 тысячи ям – это около 6,5 тысячи квадратных метров полотна.

Ещё около 40 тысяч «квадратов» дорог островной столицы уложили «картами» — так называется метод сплошной замены покрытия. Масштабные работы развернулись в муниципалитетах области по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

«Хочу поблагодарить волонтеров, общественные организации и жителей за активную жизненную позицию. С помощью сервиса Сахалин.онлайн волонтёры "Единой России" на протяжении нескольких месяцев формировали списки проблемных участков. Этот же опыт применялся и в прошлом году. В последствии к работе присоединились и жители острова. На достигнутом не останавливаемся, продолжаем выявлять и устранять дефекты на дорогах города. Дополнительно ведутся работы по ремонту асфальтобетонного покрытия "картами", – прокомментировал первый вице-мэр Южно-Сахалинска и региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Александр Гринберг.

Всего муниципальными образованиями проведено обследование более 600 километров автомобильных дорог. Обнаружено и ликвидировано 4,6 тысячи ям и выбоин общей площадью более 92 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также работы продолжаются на дорогах регионального и межмуниципального значения. На эти цели направленно более 30 миллионов рублей.

«К сегодняшнему дню выполнены первоочередные работы по ямочному ремонту в объеме более 2,8 тысячи квадратных метров. Это 90 процентов от всего объема поврежденного покрытия. Кроме того, завершена замена асфальтобетонного покрытия на пучинистых грунтах площадью 670 квадратных метров. Устранение оставшихся дефектов покрытия планируется выполнить до 8 августа», – рассказал руководитель ГКУ «Сахалинавтодор» Вадим Думанский.

Рассказать о дефектах дорожного полотна можно на сайте Сахалин.онлайн.