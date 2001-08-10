Для постояльцев сахалинского дома престарелых устроили экскурсию к сивучам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Невельске побывали 18 подопечных социального учреждения. Разнообразить свободное время сахалинцев предложил губернатор Валерий Лимаренко в ходе своего визита в Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Для пенсионеров это первая столь далекая поездка в соседний район. Специальный транспорт организовали областные власти, катера предоставил частный перевозчик.
- Поездка в Невельск - это работа целой команды. С автотранспортом для перевозки инвалидов-колясочников нам помогло областное министерство здравоохранения. Водный транспорт на безвозмездной основе предоставил невельский предприниматель. Мы благодарны за сотрудничество и будем стараться проводить такие выезды на постоянной основе, - рассказала министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Постоялица дома-интерната Людмила Дубашова раньше никогда не ходила в море на катере.
- Сивучи прекрасны, до этого я видела их только на картинках. Эмоции переполняют, - поделилась сахалинка.
Для пенсионеров, которые по состоянию здоровью не смогут выезжать на морские экскурсии, организуют прогулки на свежем воздухе в городе. Для этого планируется привлечь волонтеров.
Это не единственное нововведение для постояльцев дома престарелых и инвалидов. Также губернатор поручил рассмотреть возможность открытия социального магазина в учреждении, разнообразить меню, регулярно бесплатно обеспечивать печатной продукцией и обновить бытовую технику в комнатах.
Отметим, в социальном учреждении Южно-Сахалинска проживают пожилые люди частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию. В рамках досуговой программы там работает мини караоке-клуб, библиотека, компьютерный класс, занятия по рисованию на песке. Постояльцы регулярно выезжают в зоопарк, парк имени Ю.А. Гагарина, музеи, на море в Корсаковский район.
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