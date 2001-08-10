Сахалинских учителей приглашают на кастинг федерального телешоу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Педагоги из Сахалинской области могут поучаствовать в кастинге телешоу "Классная тема!", которое будет выходить на канале «Россия 1» при поддержке Минпросвещения РФ и компании VK. Приём заявок продлится до 10 августа.

– Телепередача «Классная тема!», героями которой станут неординарные учителя из разных уголков страны, создаётся по поручению президента Владимира Путина. Уверена, что шоу получится очень интересным и, что немаловажно, сможет повысить престиж педагогических профессий. Это особенно ценно в преддверии Года педагога и наставника, которым в России объявлен 2023 год. Сахалинская область богата талантливыми преподавателями, которые не только сохраняют образовательные традиции, но и привносят в учебный процесс новации и авторские подходы. Поэтому приглашаю наших учителей поучаствовать в кастинге на телепроект и желаю им успешно пройти этот отбор, – отметила министр образования региона Анастасия Киктева.

Заявку на участие в телешоу можно оформить через мини-приложение, созданное в соцсети «ВКонтакте». При этом устанавливать его на смартфон или компьютер не потребуется – достаточно будет иметь действующий аккаунт в ВК.

Сначала участнику предложат заполнить анкету, затем пройти тестирование по своему предмету (рекомендуется это делать с ПК, а не мобильного устройства). После теста педагогу останется прикрепить свою видеовизитку. Инструкция о том, как её подготовить, а также другая полезная информация о кастинге размещены в паблике телепроекта в ВК: https://vk.com/klassnayatemashow

Приём заявок завершится 10 августа. По итогам отбора семь педагогов-предметников покажут телезрителям, как они проводят свои уроки. К участию в кастинге приглашаются учителя по русскому языку и литературе, математике, истории, географии, физике, химии и биологии.

Телефон горячей линии телепроекта «Классная тема!»: +7 (968) 949-48-38.