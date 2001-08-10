Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июля 2022
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13:31, | Новости общества Сахалина и Курил

Волонтерские организации приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалистов сферы добровольчества (волонтёрства), молодежной политики и некоммерческого сектора приглашают принять участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок в рамках «Программы мобильности», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организатором выступает Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Программа мобильности реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля на платформе ДОБРО.РФ в разделе  «Конкурсы». Здесь также размещена контактная информация, положение о конкурсе, презентации, фото и видеоматериалы, сборники успешных практик, истории участников прошлых лет и др.

Как отмечают организаторы, победителям окажут финансовую, методическую и организационную поддержку на проведение обучающих стажировок в своих регионах.

Стажировки пройдут по шести направлениям:

- добровольчество в субъектах РФ;

- социальная сфера, медицина и донорство;

- культура и сохранение объектов культурного наследия;

- добровольчество в чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей.

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