Волонтерские организации приглашают принять участие в конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалистов сферы добровольчества (волонтёрства), молодежной политики и некоммерческого сектора приглашают принять участие в конкурсе на проведение обучающих стажировок в рамках «Программы мобильности», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Организатором выступает Ассоциация волонтерских центров совместно с Федеральным агентством по делам молодежи. Программа мобильности реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Конкурсы». Здесь также размещена контактная информация, положение о конкурсе, презентации, фото и видеоматериалы, сборники успешных практик, истории участников прошлых лет и др.
Как отмечают организаторы, победителям окажут финансовую, методическую и организационную поддержку на проведение обучающих стажировок в своих регионах.
Стажировки пройдут по шести направлениям:
- добровольчество в субъектах РФ;
- социальная сфера, медицина и донорство;
- культура и сохранение объектов культурного наследия;
- добровольчество в чрезвычайных ситуациях, поиск пропавших людей.
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