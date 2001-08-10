Областной министр строительства встретился с жителями Углегорского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алексей Колеватых совместно с представителями местной администрации заслушал доклады на строительных площадках о ходе возведения многоквартирных жилых домов, школы на 400 мест и центра культурного развития в Шахтерске. На каждом объекте министр пообщался с представителями подрядных организаций и строителями, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

«Посетили строительные площадки и, что называется, изучили ситуацию на месте: проверили качество строительно-монтажных работ и соблюдение сроков их выполнения, пообщались со специалистами. Помимо того, что на еженедельной основе мы рассматриваем ход реализации, проблематику каждого объекта, а специалисты постоянно контролируют процессы, мне важно оценить ситуацию и принять оперативные решения непосредственно на стройке», - отметил Алексей Колеватых.

Два многоквартирных жилых дома строятся компанией ООО СКФ «Рубин» в Углегорске на улице Инженерной. Дома вмещают в себя 114 квартир – все они предназначены для переселения из аварийного жилого фонда. Для этих же целей достраивается дом на 12 квартир подрядной организацией ООО «Институт Оргэнергострой».

В Шахтерске развернулось комплексное строительство домов - уже к концу этого года планируется ввести в эксплуатацию 5 МКД на 310 квартир подрядной организацией ООО «Институт Оргэнергострой» на улице Окружная. Квартиры также планируется предоставить взамен аварийных.

Продолжается строительство новой школы в пгт. Шахтерск рассчитанное на 400 человек. Возведение данного объекта находится на особом контроле. Первых учеников образовательное учреждение должно принять к 1 сентября 2023 года. Недалеко от школы строят центр культурного развития. Центр вместит в себя дом культуры, детскую школу искусств и районную библиотеку. На трех этажах разместятся концертный зал, гардероб, буфет, костюмерные и хореографические классы, студия звукозаписи, театральный класс, классы для индивидуальных занятий музыкой и другие профильные помещения.

После объезда стройплощадок состоялась встреча с гражданами углегорского городского округа по вопросам строительства и расселения. Жителей волнует качество и некоторые строительные недостатки в уже построенном жилье, возможности возведения собственного дома. Были от жителей некоторые предложения по благоустройству придомовых и детских площадок – все они на контроле у главы района. По одному коллективному обращению о некачественных работах министр выехал на место для принятия решений об устранении замечаний. Каждое обращение будет отработано в индивидуальном порядке.

«Сахалинская область ведет работу по расселению людей из аварийного жилья. Абсолютно точно, что жители должны переезжать в качественные квартиры. Подрядчик получает средства за строительство, повторюсь, качественного и безопасного жилья. Если в рамках гарантийных обязательств недостатки не устранят, будет обращение в прокуратуру», - прокомментировал министр.

Строительство жилья продолжится и в следующих годах. Так, в рамках региональной адресной программы рассчитанная до 2026 года из аварийного жилого фонда на территории Углегорского городского округа, признанного таковым после 01.01.2017, за весь период реализации планируется расселить более 90 тысяч кв. метров аварийного жилого фонда, а это порядка 3,6 тысяч человек.