В Южно-Сахалинске борются с незаконной парковкой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска продолжает бороться с незаконной парковкой на газонах и детских площадках, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, по неоднократным жалобам жителей пр. Мира, 245Б через портал «Сахалин онлайн» на факты парковки на зеленой зоне специалисты департамента выехали на место и зафиксировали нарушения при помощи аппарата автоматической фиксации нарушений правил парковки «Дозор-МП», установленного в служебном транспорте. Эта информация будет передана в административную комиссию для принятия мер.

- Здесь детская площадка, газон, растут кусты. Машины постоянно паркуются, заезжают на бордюр, ломают зеленые насаждения. Устал бороться самостоятельно, поэтому я обратился на «Сахалин онлайн». На следующий же день со мной связался департамент общественной безопасности и контроля, сегодня вот приехали - все зафиксировали. Очень оперативно, - поделился южносахалинец Валерий Нехорошев.

Также на проблемных зонах специалисты размещают информационные таблички о том, что парковка здесь запрещена. Отметим, что на такой табличке имеется QR-код, считав который осуществляется автоматический переход на портал «Сахалин онлайн», где горожане могут оставлять свои сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях. К сообщению обязательно необходимо прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.

Благодаря неравнодушным горожанам, которые присылают свои сообщения на портал, с начала этого года за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечено свыше 1000 нарушителей. Начиная с 2019 года, когда единая система «Сахалин онлайн» была запущена в регионе, профильными специалистами отработано более 5 тысяч сообщений о фактах незаконной парковки.

Поступающие через систему «Сахалин онлайн» обращения сотрудники департамента оперативно берут в работу. На портале заявитель может оценить качество и скорость ответа по пятибалльной шкале. И средняя оценка жителей по результатам рассмотренных обращений на сегодня составляет 4,5 балла.

Кроме этого, профильные специалисты регулярно проводят мониторинг дворовых территорий c использованием технических средств автоматической фиксации правонарушений на предмет выявления и пресечения парковки транспортных средств. Так, с 2019 года по настоящее время с применением аппарата «Дозор-МП» к административной ответственности за нарушение правил парковки привлечено более 4 тысяч правонарушителей.

Напомним, с 29 марта текущего года полномочий для борьбы с нарушителями у муниципалитета стало больше - в силу вступили изменения в ч. 1 ст. 21-4 закона Сахалинской области № 490 «Об административных правонарушениях в Сахалинской области», которые позволяют привлекать к административной ответственности за размещение транспортных средств на газонах, цветниках, пешеходных дорожках, детских и спортивных площадках, площадках для сушки белья, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

- Ранее штрафные санкции за парковку в неположенных местах касались припарковавших свои автомобили на неотмежеванных, то есть на городских территориях. Теперь к ответственности за нарушение правил благоустройства муниципалитет вправе привлекать и тех, кто незаконно паркуется на отмежеванных участках, - пояснил ведущий советник отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Евгений Хан.

Штраф для физических лиц составляет до пяти тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.