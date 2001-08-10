20 придомовых территорий благоустроили на Сахалине и Курилах в рамках проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы выполнены в Южно-Сахалинске, а также в Долинском, Корсаковском, Ногликском, Невельском, Смирныховском, Курильском и Поронайском районах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы близятся к завершению еще на 9 придомовых территориях. Так, сразу 3 двора готовятся к сдаче в Тымовском на улице Торговой, 23, 25 и 29. Столько же сдадут в Горнозаводске на Шахтовой, 4а, 6а и 8а. Еще 3 придомовых территории получили новый облик в Аниве на Гоголя, 5, 7 и 9.

– Проекты по благоустройству дворов были созданы при участии жителей. С учетом их пожеланий на территориях построили детские площадки, обновили асфальт, обустроили освещение, установили скамейки и малые архитектурные формы. И в результате мы получаем благодарные отзывы от тех жителей, чьи дворы уже привели в порядок в рамках проекта, – подчеркнула министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

Напомним, проект «1000 дворов на Дальнем Востоке» реализуется по инициативе Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

В этом году в рамках реализации федерального проекта «1000 дворов» на Дальнем Востоке в островном регионе приведут в порядок 84 придомовых территории. Изначально планировалось отремонтировать 60 дворов, но по просьбам жителей программу расширили. Сегодня уже благоустроено 20 придомовых территорий в 8 районах области, в том числе и на Курильских островах.

Помимо капитального ремонта дворов, на Сахалине и Курилах второй год подряд выполняется беспрецедентный объем ямочного ремонта. Текущими работами запланировано охватить почти 1000 придомовых территорий территории. Основная часть от плана уже выполнена. Искать дефекты во дворах и принимать работы помогали общественники, волонтеры и активные жители.