В городском парке Южно-Сахалинска состоялся "Семейный экопикник"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В выходные дни городской парк превратился в место притяжения для жителей и гостей города, желающих помедитировать и провести время в кругу близких людей. На экопикник гостей пригласили заранее, поэтому тематические площадки не пустовали, а очередь в авторскую фотозону не убывала, рассказали ТИА "Острова" в агетстве по делам молодежи Сахалинской области.
За мостом влюбленных, на площадке «Белый шатер», жители и гости города познакомились с техникой изготовления экопосуды, создания плетенных картин и кукол. Для самых маленьких аниматоры провели мастер-класс по раскраске деревянных магнитов.
Натуральный кофе и коктейли из спелых фруктов, которые профессионалы готовили прямо на месте, пришлись по душе каждой семь. Также все желающие сделали фотографию и получили фотомагнит на память о мероприятии.
Любители йоги смогли погрузиться в гармонию с природой, освоив новые техники направления. Шоу химических опытов и мыльных пузырей удивили самых искушенных гостей. Все продукты и элементы пикника направлены на сохранение природы.
- Хочется лишний раз напомнить всем, что к природе надо относится бережно. Необходимо с детства прививать любовь в ней, рассказывать малышам о хрупкой экосистеме Земли. Проблемы экологии сейчас остры как никогда. Нужно объяснять детям и молодёжи простым языком об экологических проблемах, накапливающихся вокруг нас. Для этого можно использовать мастер-классы, игры, интерактивные площадки, –поделился Вячеслав Батумски, начальник отдела проектов и программ молодёжного ресурсного центра.
Вопрос экологии, является важным фактором в жизни каждого человека. Фильмы и мультфильмы стали примеров бережного сохранения природы уникальных мест Сахалинской области.
Агентство по делам молодёжи систематически проводит экологические акции и форумы, а также проводит акции с раздачей материала о местах приёмки вредных отходов, отработанных батареек и ртутных ламп.
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