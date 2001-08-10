Студентам на Камчатке показали, как очищают воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Студентам направления "Техносферная безопасность" Камчатского государственного технического университета показали важнейшие объекты водоснабжения и водоотведения края, передает ТК "41 Регион" со ссылкой на КГУП "Камчатский водоканал".

Будущие специалисты посетили станцию водоподготовки и очистные сооружения. Экскурсию для студентов провели опытные работники ресурсоснабжающего предприятия.

«Студенты увидели, как на всех этапах происходит процесс очистки воды, какие технологии при этом используются на предприятии. Наши специалисты показали ребятам новую электролизную установку: ее используют для приготовления гипохлорита натрия - вещества, обеззараживающего воду. Пожалуй, наибольший интерес у них вызвал рассказ руководителя лаборатории по контролю питьевых и природных вод Марины Головатовой. Она познакомила будущих специалистов с работой по контролю источников водоснабжения и водораспределительной сети Петропавловска», - рассказали на предприятии.

На станции очистных сооружений «Чавыча» студентам рассказали о современных способах биоочистки сточных вод и обработки осадков.

Доцент кафедры защиты окружающей среды университета Андрей Ляндзберг, который сопровождал группу студентов, отметил познавательность и информативность экскурсии.

«Увидеть как работает такое крупное и важное предприятие изнутри - это очень увлекательно! У ребят, благодаря таким экскурсиям, формируется реальное понимание действующей городской инфраструктуры и технологических процессов, расширяются знания и представления о сфере ЖКХ. Не секрет, что многие до сих пор думают, что вода в кране появляется по щелчку пальцев!», - отметил Андрей Ляндзберг.