Студентам на Камчатке показали, как очищают воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Студентам направления "Техносферная безопасность" Камчатского государственного технического университета показали важнейшие объекты водоснабжения и водоотведения края, передает ТК "41 Регион" со ссылкой на КГУП "Камчатский водоканал".
Будущие специалисты посетили станцию водоподготовки и очистные сооружения. Экскурсию для студентов провели опытные работники ресурсоснабжающего предприятия.
«Студенты увидели, как на всех этапах происходит процесс очистки воды, какие технологии при этом используются на предприятии. Наши специалисты показали ребятам новую электролизную установку: ее используют для приготовления гипохлорита натрия - вещества, обеззараживающего воду. Пожалуй, наибольший интерес у них вызвал рассказ руководителя лаборатории по контролю питьевых и природных вод Марины Головатовой. Она познакомила будущих специалистов с работой по контролю источников водоснабжения и водораспределительной сети Петропавловска», - рассказали на предприятии.
На станции очистных сооружений «Чавыча» студентам рассказали о современных способах биоочистки сточных вод и обработки осадков.
Доцент кафедры защиты окружающей среды университета Андрей Ляндзберг, который сопровождал группу студентов, отметил познавательность и информативность экскурсии.
«Увидеть как работает такое крупное и важное предприятие изнутри - это очень увлекательно! У ребят, благодаря таким экскурсиям, формируется реальное понимание действующей городской инфраструктуры и технологических процессов, расширяются знания и представления о сфере ЖКХ. Не секрет, что многие до сих пор думают, что вода в кране появляется по щелчку пальцев!», - отметил Андрей Ляндзберг.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:19 22 Июля В Южно-Сахалинске активно борются с борщевиком Сосновского
15:47 21 Июля Сахалинские онкологи совершенствуют навыки проведения малоинвазивных операций
16:31 22 Июля В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка, посвященная 140-летию города
16:39 22 Июля Валерий Лимаренко встал на защиту общеобразовательной школы в Никольском
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
- 17:41 15 Июля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
16:07 15 Июля Сергей Надсадин обсудил ход капитального ремонта двора с жителями дома по ул. 3-й Набережной
Выбор редакции
- 15:18 22 Июля Жители на улице Больничной, 2 в Южно-Сахалинске устроили праздник двора
- 12:07 21 Июля Воспитатель с Шикотана представит Сахалинскую область в финале конкурса профессионального мастерства
- 11:01 20 Июля Водный фестиваль состоится на Сахалине на пляже Солнечный 24 июня
- 14:55 19 Июля 23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?