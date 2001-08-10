Жители Камчатки жалуются на огромные очереди в кассах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского сообщают о многочасовом ожидании в очереди в кассе "Аэрофлота". Касса авиакомпании в Елизове, по сообщениям местных жителей, закрыта до 22 июля, передает ТК "41 Регион".

"Очень хочется обратить внимание на проблемы продажи и возврата авиабилетов в кассах компании "Аэрофлот" на бульваре Рыбацкой Славы. Сегодня с половины десятого до часа дня было принято всего 13 человек. Посчитайте, во сколько нужно занять очередь, чтобы сдать билет на отмененный рейс. В добавок ко всему, тут нет туалета для посетителей, люди стоят в очереди часами: беременные, старики, дети. Творится полный беспредел и хаос!» - рассказала жительница Петропавловска-Камчатского Виктория Зайчихина.

Жители Елизова сообщают также о закрытии единственной кассы во втором по численности городе Камчатки, расположенной в здании аэропорта.

Получить комментарий от представителей авиакомпании ТК "41 Регион" не удалось. По всей видимости, сезон отпусков наступил и у работников авиакасс, а возможно у сотрудников "Аэрофлота" действительно работы невпроворот: опять же - сезон.