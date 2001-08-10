Тихоокеанское
информационное агентство
21 Июля 2022
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15:07, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине прошла акция "Книги - Донбассу"

На Сахалине прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека присоединилась 21 июля ко Всероссийской акции в поддержку специальной военной операции "Книги - Донбассу". Ее инициаторами выступили Министерство просвещения Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Целью акции стало пополнение библиотечных фондов детских и школьных библиотек Донбасса изданиями для детей и подростков: энциклопедиями, познавательной и приключенческой литературой, произведениями русских и зарубежных классиков и современных авторов, книгами о Сахалинской области, краеведческими развивающими играми.

В акции приняли участие 45 человек, среди которых жители Южно-Сахалинска, читатели и сотрудники библиотеки. За время проведения было собрано около ста экземпляров литературы различной направленности.

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