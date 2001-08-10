Валерий Лимаренко встретился с жителями Долинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинском районе благоустроят поликлинику, приобретут оборудование для акушерского отделения и построят ФАП. Об этом стало известно во время встречи губернатора Валерия Лимаренко с жителями района. Здравоохранение традиционно стало одной из ключевых тем мероприятия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Жительница Долинска Любовь Прокопович поинтересовалась сроками благоустройства городской поликлиники. По поручению главы региона территорию учреждения приведут в порядок в течение трех месяцев.

– Сегодня был на объекте, увидел все недочеты. Конечно, в таком состоянии территорию оставлять нельзя. Поставил задачу в кратчайшие сроки провести благоустройство, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

– Рабочие уложат новый асфальт, в том числе – на автомобильной парковке. Предусмотрят гидроизоляцию и дренажную систему – это позволит полностью устранить проблему плохого отвода воды, которая возникает во время дождей. Рядом со зданием появятся лавочки. В 2023 году планируется отремонтировать фасад поликлиники, – рассказал областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов.

Заведующая акушерским отделением Долинской ЦРБ рассказала о необходимости приобретения современного оборудования – аппарата-УЗИ и фетального монитора. Техника появится в подразделении до первого октября. Также в ходе мероприятия стало известно о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в Углезаводске. Объект будет возведен уже в этом году.

На встрече были подняты вопросы развития энергетической сферы. Так, жители Стародубского поинтересовались сроками газификации села и строительством новой современной котельной.

– Уже построен межпоселковый газопровод. Проектная документация готова. Она передана в «Газпром». В 2023 году компания начнет строить внутрипоселковые сети, – рассказал областной министр энергетики Михаил Гузенко.

– В следующем году на месте старой построим новую модульную газовую котельную, – добавил глава района Александр Тугарев.

Работник спортивной школы Долинска обратился с просьбой обустроить городской стадион – установить лавочки и раздевалки. Соответствующий проект уже подготовлен. В ближайшие два года на популярном среди местных жителей спортивном объекте появятся трибуны, система освещения, беговая дорожка и оборудование для воркаута.

Житель Стародубского Юрий Печкин рассказал о четырех участках дороги, на которых скапливается вода.

– Эти участки находятся возле магазинов, ларьков, на остановке. Хотелось бы узнать, какие меры будут приняты для скорейшего устранения этой проблемы? – спросил житель села.

– В самое ближайшее время мы проведем специальное совещание по этому вопросу. Недочеты устраним до зимы, – заверил областной министр транспорта и дорожного хозяйства Валерий Спиченко.

Во время мероприятия за помощью к губернатору обратились сразу несколько малообеспеченных семей. Было решено включить их в специальную программу, в рамках которой специалисты областного министерства социальной защиты помогают сахалинцам выбраться из сложной жизненной ситуации и улучшить материальное положение. Островитянам оказывают поддержку в открытии собственного дела, получении образования, трудоустройстве и решении юридических вопросов.

В ходе встречи обсуждались вопросы ЖКХ, социальной защиты, ценообразования, лекарственного обеспечения и дорожного хозяйства. Прозвучало более 30 вопросов. Все они взяты в работу. По каждому поручению установлены сроки и исполнители.

Отметим, на мероприятии жителям Долинского района были торжественно вручены памятные знаки, посвященные 75-летию Сахалинской области. Награду получили индивидуальный предприниматель Денис Гага, директор муниципальной спортивной школы Андрей Гринчак, начальник пожарной части №25 Углезаводска Виктор Анисимов, учитель истории первой школы Долинска Ольга Мартынова и участник боевых действий на острове Даманский Александр Хайлов.

Кроме того, почетными грамотами правительства Сахалинской области награждены директор ООО «Мираж» Дмитрий Климович, директор «Дома детского творчества села Стародубское» Ирина Продан, тракторист-машинист СПК «Соколовский» Виктор Соловьев, а также коллектив детского сада «Чебурашка».