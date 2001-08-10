Гигантский стул смастерили в Аниве специально для чтения в слух

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июля, в субботу пройдёт первый Всероссийский день чтения вслух! Анива первая точка на карте Сахалина, которая появилась на сайте акции, а затем и все библиотеки острова стали участниками этого важного события, рассказали ТИА "Острова" в районной администрации.

Власти приглашают жителей и гостей города на площадь Чтения, расположенную в сквере за домом культуры по ул. Победы. Начало мероприятия в 14:00!

Вас ждут:

- открытый микрофон для чтения любимых книг вслух;

- мобильная библиотека;

- книжная фотозона;

- выставка-puzzle;

- скорочтение "Читаем с секундомером";

- презентация книг экопросветителей клуба "Бумеранг";

- встреча с авторами;

- бесплатные мастер-классы для юных читателей от партнёра мероприятия АНО "Центр чтения";

- новинки и классика литературы от книжных магазинов Книголюб, Эврика, Бумажный змей.

Регистрируйтесь на сайте деньчтениявслух.рф. Давайте читать вместе, давайте читать вслух!