У берегов Курил исследовали затонувшую американскую подводную лодку
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Команда ВМФ России и Русского географического общества (РГО) завершила подводно-исследовательскую экспедицию к берегам Курильских островов. Специалисты изучили дно вблизи Матуа и добрались до американской подводной лодки "Херринг", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, пишет astv.ru.
Как сообщает РГО, в работе приняли участие суда "Игорь Белоусов" и "Александр Рогоцкий". Специалисты провели аппаратное исследование донной поверхности и детальную фото- и видеофиксацию затонувшей подводной лодки. В ходе работы они установили на корпусе латунную табличку в память о погибших подводниках, указав полный список экипажа.
"Среди задач, поставленных в этом сезоне, была реализация экспериментальных водолазных спусков, целью которых стало испытание технологии применения аппаратов с замкнутой схемой дыхания и электронным управлением. Такие системы используются в работах гражданских специалистов в качестве основного источника дыхания водолазов в составе глубоководного водолазного комплекса при проведении аварийно-спасательных и подводно-технических водолазных работ в интересах Военно-морского флота", - отмечает РГО.
Также команда отработала элементы взаимодействия при реализации водолазных работ совместно с обитаемыми и необитаемыми подводными аппаратами на глубинах более 100 метров.
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