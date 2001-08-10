В Сахалинской области завершается пятый этап проекта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Заключительное мероприятие пятого этапа проекта "Успешная мама", реализуемого в период с февраля по июль 29 июля в рамках благотворительной программы «Статус: Онлайн», пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 29 июля. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Проект направлен на создание новых возможностей для повышения уровня профессиональных компетенций и профессиональной мобильности жительниц Сахалинской области, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет. В ходе заключительного мероприятия, которое пройдёт в формате круглого стола, будут представлены основные результаты, достигнутые в рамках пятого этапа проекта. Общественности будут презентованы итоги реализации учебных программ, ориентированных на расширение информационных и цифровых знаний, повышение квалификации, профессиональную переподготовку участниц проекта.

В сотрудничестве с организациями и специалистами в области здравоохранения, психологии, сферы маркетинга и других направлений деятельности была организована работа «Школы материнства и интеллектуально-творческого развития». В ходе круглого стола будут представлены результаты её деятельности, которая была направлена на повышение осведомлённости участниц проекта в вопросах воспитания и развития детей, психологическую поддержку, раскрытие женственности и творческих способностей сахалинок.

Дополнительная информация по телефону +7(4242)45-25-43.