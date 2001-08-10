Тихоокеанское
информационное агентство
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14:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится "Семейный экопикник"

23 июля в городском парке Южно-Сахалинска состоится

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июля с 14:00 до 18:00 в Городском парке им Ю. Гагарина состоится "Семейный экопикник".

В программе:э

- эко-фотозона;

- мастер-класс по карвингу;

- мастер-класс по йоге;

- фито-бар;

- фуд-корт;

- детская зона (шоу мыльных пузырей, аквагрим, игры);

- мастер-класс по изготовлению игрушек, рукоделию

- ярмарка поделок;

- выставка детских рисунков "Моя семья";

- зона просмотра семейного кино.

 Приглашаются жители и гости областного центра.

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