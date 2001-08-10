Сахалинцев приглашают принять участие в проекте "1000 идей молодежи"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Проект 1000 идей молодёжи для развития региона продолжает набор заявок и предложений на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.
Сахалинцы и Курильчане в возрасте от 14 до 35 лет могут подать свои идеи для развития региона. Проект представлен молодёжным правительством Сахалинской области при поддержке агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области и агентства по делам молодёжи Сахалинской области.
- Предложения по улучшению нашего региона поступают уже около двух месяцев, - отметила генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько. - Хочу отметить, что молодежь ответственно подходит к предложению идей. Многие готовы внести вклад в развитие окружающей среды, инфраструктуры, карьеры и образования.
Станислав Горбунов из города Курильска предложил свою идею по развитию инфраструктуры для «зеленой энергетики». Он предлагает создание энергоцентров, энергостанции на территории Сахалинской области, а также организацию по добыче водорода и переход транспорта на легкий газ, что удешевит логистику и даст толчок развитию бизнеса всего региона.
- Энергетика в современном мире имеет ключевую роль абсолютно в любых процессах, - считает Станислав Горбунов. - Дешёвая энергия - это ключевые условия для создания производств любых направлений, начиная от круглогодичного тепличного сельского хозяйства до энергоёмкого производства водорода, применение которого, имеет колоссальный потенциал в любых сферах энергетики.
Идею можно подать по 4 направлениям:
1. Возможности для построения карьеры. Это идея, которая направлена на профессиональное самоопределение, трудовую интеграцию, доступность жилья для молодых;
2. Инфраструктура нашей области;
3. Окружающая среда (направлена на проживание и развитие в регионе по туристической, культурной и спортивной отраслям);
4. Развитие себя через развитие других (развитие волонтерских проектов; проектов, которые направленные на доступность социальных услуг).
Подача заявок продолжится до 1 августа 2022 года. Оставить свою идею можно пройдя по ссылке.
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