Сахалинцев приглашают принять участие в проекте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект 1000 идей молодёжи для развития региона продолжает набор заявок и предложений на территории Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

Сахалинцы и Курильчане в возрасте от 14 до 35 лет могут подать свои идеи для развития региона. Проект представлен молодёжным правительством Сахалинской области при поддержке агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области и агентства по делам молодёжи Сахалинской области.

- Предложения по улучшению нашего региона поступают уже около двух месяцев, - отметила генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько. - Хочу отметить, что молодежь ответственно подходит к предложению идей. Многие готовы внести вклад в развитие окружающей среды, инфраструктуры, карьеры и образования.

Станислав Горбунов из города Курильска предложил свою идею по развитию инфраструктуры для «зеленой энергетики». Он предлагает создание энергоцентров, энергостанции на территории Сахалинской области, а также организацию по добыче водорода и переход транспорта на легкий газ, что удешевит логистику и даст толчок развитию бизнеса всего региона.

- Энергетика в современном мире имеет ключевую роль абсолютно в любых процессах, - считает Станислав Горбунов. - Дешёвая энергия - это ключевые условия для создания производств любых направлений, начиная от круглогодичного тепличного сельского хозяйства до энергоёмкого производства водорода, применение которого, имеет колоссальный потенциал в любых сферах энергетики.

Идею можно подать по 4 направлениям:

1. Возможности для построения карьеры. Это идея, которая направлена на профессиональное самоопределение, трудовую интеграцию, доступность жилья для молодых;

2. Инфраструктура нашей области;

3. Окружающая среда (направлена на проживание и развитие в регионе по туристической, культурной и спортивной отраслям);

4. Развитие себя через развитие других (развитие волонтерских проектов; проектов, которые направленные на доступность социальных услуг).

Подача заявок продолжится до 1 августа 2022 года. Оставить свою идею можно пройдя по ссылке.