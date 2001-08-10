Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зАМУРчательное воскресенье посетители островного зооботпарка попадут на тигриный день рождения. Он родился в Пензе, но очень любит снежные сахалинские метели и даже в морозы сворачивается калачиком и спит прямо на улице. Он съедает до 10 килограммов мяса в день и вопреки грозной внешности отличается игривым и мягким характером. У него масса различных игрушек и приспособлений для развлечений, развешанных в вольере – колёса, буйки и не только… В этот четверг тигру Амуру исполнилось 12 лет, но для удобства жителей и гостей областного центра принимать поздравления от своих поклонников полосатый именинник будет в воскресенье, 10 июля, в Сахалинском зооботаническом парке.

Любители мистики могут отметить особый символизм предстоящего праздника – день рождения тигра пройдёт в год тигра по восточному календарю. Не важно, верите вы в гороскопы или нет, в любом случае именины амурского тигра, живущего в островном уголке живой природы, станут отличным поводом для участия в весёлых конкурсах, заводных флэшмобах и творческих состязаниях. Праздник в честь редкого хищника, занесённого в Международную Красную книгу и Красную книгу России, начнётся в 14:00, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.

Мероприятие будет продолжено показательным кормлением Амура (начнётся в 14:45), во время которого зоологи расскажут все секреты благородного дальневосточного хищника. Например, из чего состоит суточный рацион животного в условиях зооботпарка, чем отличается летнее меню от зимнего, зачем нужен живой корм, сколько часов в сутки амурские тигры проводят за охотой и как проявляется их социальное поведение. Примечательно, что в июле проходит Международный день тигра (29 числа), и это период особого внимания зоологического сообщества к вопросам сохранения крупных хищных млекопитающих семейства кошачьих. По подсчетам учёных, в зоопарках мира сегодня содержится менее 450 амурских тигров, а в условиях дикой природы проживают не более 600 животных. Сахалинский зооботанический парк, будучи членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, активно участвует в Международной комплексной научно-производственной программе по сохранению амурских тигров, в реализации которой также задействованы Всемирный фонд дикой природы WWF и Общество охраны диких животных. Помимо Амура, в островном уголке живой природы живёт грациозная тигрица Глория, её вольер находится по соседству с территорией именинника.

И, конечно же, какой день рождения без подарков? Помимо вкусного угощения от зооботпарка, полосатый герой дня будет рад игрушкам, полученным от посетителей. Каждый гость мероприятия может принести виновнику предстоящего торжества подходящие презенты. Главное, помнить, что вес взрослого самца достигает 300 кг, и обычные мячики и мягкие игрушки тиграм не особо интересны. Амуру нравятся относительно прочные, крупные и лёгкие предметы, которые можно подбрасывать в воздух и грызть. Идеальный вариант – большие кегли, балберы (крупные рыбацкие поплавки) или пустые бочки и канистры из твёрдого пластика (за исключением ёмкостей, в которых хранились смазочные материалы и моющие средства – такие изделия практически невозможно отмыть для дальнейшего безопасного использования животным).