Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В зАМУРчательное воскресенье посетители островного зооботпарка попадут на тигриный день рождения. Он родился в Пензе, но очень любит снежные сахалинские метели и даже в морозы сворачивается калачиком и спит прямо на улице. Он съедает до 10 килограммов мяса в день и вопреки грозной внешности отличается игривым и мягким характером. У него масса различных игрушек и приспособлений для развлечений, развешанных в вольере – колёса, буйки и не только… В этот четверг тигру Амуру исполнилось 12 лет, но для удобства жителей и гостей областного центра принимать поздравления от своих поклонников полосатый именинник будет в воскресенье, 10 июля, в Сахалинском зооботаническом парке.
Любители мистики могут отметить особый символизм предстоящего праздника – день рождения тигра пройдёт в год тигра по восточному календарю. Не важно, верите вы в гороскопы или нет, в любом случае именины амурского тигра, живущего в островном уголке живой природы, станут отличным поводом для участия в весёлых конкурсах, заводных флэшмобах и творческих состязаниях. Праздник в честь редкого хищника, занесённого в Международную Красную книгу и Красную книгу России, начнётся в 14:00, рассказали ТИА "Острова" в зоопарке.
Мероприятие будет продолжено показательным кормлением Амура (начнётся в 14:45), во время которого зоологи расскажут все секреты благородного дальневосточного хищника. Например, из чего состоит суточный рацион животного в условиях зооботпарка, чем отличается летнее меню от зимнего, зачем нужен живой корм, сколько часов в сутки амурские тигры проводят за охотой и как проявляется их социальное поведение. Примечательно, что в июле проходит Международный день тигра (29 числа), и это период особого внимания зоологического сообщества к вопросам сохранения крупных хищных млекопитающих семейства кошачьих. По подсчетам учёных, в зоопарках мира сегодня содержится менее 450 амурских тигров, а в условиях дикой природы проживают не более 600 животных. Сахалинский зооботанический парк, будучи членом Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов, активно участвует в Международной комплексной научно-производственной программе по сохранению амурских тигров, в реализации которой также задействованы Всемирный фонд дикой природы WWF и Общество охраны диких животных. Помимо Амура, в островном уголке живой природы живёт грациозная тигрица Глория, её вольер находится по соседству с территорией именинника.
И, конечно же, какой день рождения без подарков? Помимо вкусного угощения от зооботпарка, полосатый герой дня будет рад игрушкам, полученным от посетителей. Каждый гость мероприятия может принести виновнику предстоящего торжества подходящие презенты. Главное, помнить, что вес взрослого самца достигает 300 кг, и обычные мячики и мягкие игрушки тиграм не особо интересны. Амуру нравятся относительно прочные, крупные и лёгкие предметы, которые можно подбрасывать в воздух и грызть. Идеальный вариант – большие кегли, балберы (крупные рыбацкие поплавки) или пустые бочки и канистры из твёрдого пластика (за исключением ёмкостей, в которых хранились смазочные материалы и моющие средства – такие изделия практически невозможно отмыть для дальнейшего безопасного использования животным).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:21 Сегодня В Сахалинской области введена выплата для участников специальной военной операции
10:09 Сегодня Ремонт моста через Сусую на юго-западном объезде Южно-Сахалинска продлится до осени
15:16 Сегодня В городском парке Южно-Сахалинска появится аттракцион "Бумеранг"
09:14 Сегодня Двум сахалинцам присвоено звание мастеров спорта
09:55 1 Июля Многодетным семьям Южно-Сахалинска подарили микроволновку и ноутбук
12:49 1 Июля Почти 1000 квартир в Анивском районе сдадут в этом году
16:06 30 Июня После внедрения дизайн-кода в Южно-Сахалинске перекресток Мира-Пуркаева обретет новый облик
10:57 30 Июня На Сахалине для многодетной семьи приобретут бытовую технику
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
16:01 24 Июня Сахалинка по вещам опознала в останках рыбака своего супруга, утонувшего в 2008 году
15:51 17 Июня "Пицца" украсила кольцо на пересечении улиц Дзержинского и Буюклы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 16:00 Сегодня Гостей и жителе Южно-Сахалинска зовут на день рождения тигра
- 09:02 Вчера Сахалинские боксеры завоевали семь медалей турнира по боксу "Шолом–2022"
- 11:55 5 Июля Сахалинцев зовут отметить Ивана Купалу на Солнечной поляне
- 16:04 1 Июля Сахалинская филармония закрыла сезон большим красочным концертом
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?