Всероссийский форум "ОстроVа" пройдет в онлайн-формате
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Всероссийский молодежный форум "ОстроVа" состоится в двух форматах: офлайн и онлайн, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе форума.
Прием заявок на очное мероприятие уже завершен, в эти дни проходит отбор потенциальных участников. Итоги будут известны после 15 июля. Совсем скоро организаторы объявят набор на онлайн-формат форума. Поучаствовать в нём смогут все желающие. В том числе и те, кто не пройдет отбор на очное мероприятие. Работа в онлайне продлится с 15 по 17 августа. Она будет разделена на две части.
- Первая часть онлайн-формата– лекции ключевых спикеров, которые будут выступать на очном форуме. Мы будем вести прямые трансляции в нашей группе ВКонтакте, где все желающие смогут прослушать материал. Вторая – работа с онлайн-модераторами по трём направлениям форума, таким же, как и в очном формате. Ежедневно в 20:30 по сахалинскому времени будет проходить прямое включение из студии в Южно-Сахалинске, где лидеры треков подводят итоги дня. А дальше ребята по группам продолжают работу в Зуме, где решают различные задачи и кейсы, - рассказал программный директор форума "ОстроVа" Олег Ляшко.
Информация о наборе участников на онлайн-формат форума появится в социальных сетях проекта: группе Вконтакте (https://vk.com/forum_ostrova) и телеграм-канале (https://t.me/forum_ostrova). Форум "ОстроVа" пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске. Основной площадкой станет спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Форумчан ждет групповая работа в командах по нескольким направлениям форума: патриотизм и территориальное развитие, туризм и гостеприимство, креативные индустрии и IT. Участникам предстоит разработать и реализовать свои проекты, провести экологические акции и обустроить территории.
Добавим, в линейку форумов Росмолодежи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать Всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», «Предпринимательский молодежный форум», «Работающая молодежь», Форум социального призвания «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Амур», «IВолга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику, реального заказчика (регион или орган власти) и партнеров. По итогу будет достигнут результат значимый для участников, отраслей и места проведения форума.
Росмолодежь. События- специальная платформа Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнеров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов Платформы Росмолодежь.События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).
Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.
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