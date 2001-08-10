После внедрения дизайн-кода в Южно-Сахалинске перекресток Мира-Пуркаева обретет новый облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре фасады зданий и рекламные конструкции продолжают приводить в соответствие с требованиями и рекомендациями дизайн-кода городской среды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Работа по внедрению дизайн-кода находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина. Специалисты департамента архитектуры и градостроительства регулярно проводят встречи с предпринимателями, представителями рекламных компаний, в ходе которых дают подробные разъяснения по всем вопросам.

В первую очередь планируется преобразить ряд центральных перекрестков города – в частности, это пересечения проспекта Мира с улицами Есенина, Пуркаева, Емельянова, Пограничной, перекрестки ул. Ленина с ул. Пуркаева и Емельянова и др. Уже ко дню города по поручению главы областного здесь будут обновлены вывески и информационные конструкции. В дальнейшем, поэтапно, в порядок приведут фасады и прилегающие территории.

В том числе, изменения коснутся пересечения проспекта Мира и улицы Пуркаева. Для каждого здания в этом районе департаментом архитектуры и градостроительства подготовлены рекомендации по оформлению фасада, информационным конструкциям, благоустройству и озеленению. Разработаны эскизы. На конкретных примерах специалисты готовы продемонстрировать, как будут выглядеть здания после завершения работ.

– Как правило, это уход от визуального шума, перенасыщенности рекламными баннерами, приведение внешнего вида входных групп к единой стилистике, – отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова, – дизайн-код является одним из инструментов улучшения архитектурного облика города и создания комфортной городской среды. Отрадно, что у предпринимателей и владельцев зданий есть понимание необходимости этой работы.

Ряд рекомендаций касаются торгового центра, расположенного с юго-восточной стороны перекрестка пр. Мира и улицы Пуркаева. В надлежащий вид необходимо привести фасад объекта. Отметим, что работы здесь уже начались — убрана часть рекламных вывесок. Также, отмечают специалисты, территория, прилегающая к торговому центру, представляет собой парковку для транспорта, пешеходные связи нарушены. Чтобы создать комфортные условия для горожан, здесь необходимо выполнить работы по благоустройству, провести озеленение, высадить деревья, установить малые архитектурные формы, предусмотреть временные зоны отдыха для посетителей и др. В частности, реализовать проект по благоустройству с продолжением пешеходного и зеленого каркаса возможно в рамках всероссийской программы «5 шагов для городов». Предложение всецело отвечает задачам одного из направлений программы «Вдохни жизнь», которое предполагает в том числе создание временных пешеходных пространств. С помощью быстровозводимых модульных конструкций (деревянные подиумы, скамейки, навесы) можно оживить территорию возле торгового центра, сделать ее более привлекательной и удобной.

Добавим, что дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-года, в том числе по оформлению и согласованию вывесок, можно поучить очно по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00), телефон для справок : 312-647 (доб. 1-5).