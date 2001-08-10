Миграционная служба Сахалина проведет первую прямую линию в телеграмм-канале

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завтра, 1 июля, в Telegram-канале @sakhonline пройдет текстовая прямая линия с заместителем начальника управления по вопросам миграции УМВД России по Сахалинской области, подполковником полиции Марией Асташенко, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области.

Линия начнется в 11:00. Мария Сергеевна будет отвечать на ваши вопросы, связанные с вопросами миграции, в течение часа. Их можно задавать заранее в комментариях в телеграмм-канале.

На вопросы, оставшиеся за пределами линии, она даст ответы позже, они будут опубликованы на сайте sakh.online.