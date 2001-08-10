На Сахалине для многодетной семьи приобретут бытовую технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел прием семей из Макаровского района, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Присутствующая на встрече депутат Сахалинской областной Думы Наталья Захарчук предложила свою помощь с покупкой большого холодильного ларя. Поддержка оказывается в рамках регионального благотворительного проекта "Добрые дела карты сахалинца", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительтсве.
В многодетной полной семье из села Восточное воспитывается пятеро детей. Семейный бюджет состоит из сезонной зарплаты отца и социальных пособий. Областные власти помогут многодетной маме получить профессиональное образование и выйти на работу. Алена Кошпаренко мечтает получить диплом парикмахера и начать свое дело в родном селе.
– Мы индивидуально рассматриваем жизненную историю каждой сахалинской семьи, которая нуждается в помощи. Мы оказываем меры поддержки, чтобы повысить благосостояние сахалинцев и увеличить семейный доход. Хочу выразить благодарность депутатам, предпринимателям и всем благотворителям, которые участвуют в проекте и помогают своим землякам, – сказал Валерий Лимаренко.
Благодаря помощи депутата облдумы от партии «Единая Россия» Натальи Захарчук дома у семьи Кошпаренко появится холодильный ларь на 190 литров.
– В ближайшее время, когда семье будет удобно, организуем доставку бытовой техники. Село Восточное находится на побережье, среди местных жителей немало любителей рыбалки. Большой холодильный ларь позволит семье делать заготовки рыбы, морепродуктов, ягод, грибов и снизить расходы на питание, – сказала Наталья Захарчук.
Напомним, «Добрые дела карты сахалинца» позволяют оказывать поддержку, исходя из насущных потребностей той или иной семьи – купить продукты, собрать детей в школу, приобрести мебель и бытовую технику.
– Проект «Добрые дела карты сахалинца» затронул уже немало жителей нашего района. К примеру, одной семье погорельцев благотворители помогли приобрести мебель. Работаем точечно, в каждой конкретной ситуации, – отметила вице-мэр Макаровского городского округа Татьяна Сидорчук.
В рамках проекта среди благотворителей будет проведен конкурс на получение премии губернатора, призванный поощрить самых щедрых и инициативных меценатов и волонтеров. Прием заявок проходит с мая по октябрь этого года. Оценивать значимость инициатив будет экспертная конкурсная комиссия, состоящая из представителей правительства Сахалинской области, некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения. В финале победителей и лауреатов определят сахалинцы и курильчане на всенародном голосовании.
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