Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект "5 шагов для городов" ждет участников до 5 августа. Он направлен на благоустройство городской среды и повышение ее привлекательности для молодежи. Проект инициирован госкорпорацией ВЭБ.РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Каждый житель областного центра может разместить свое предложение о том, как сделать город еще более комфортным и интересным. Подробная инструкция для подачи заявки размещена на официальном портале проекта.

Проект охватывает пять основных направлений. Это:

– инициативы в сфере обустройства общественных пространств, которые помогут создать и привести в порядок площадки для собак, автобусные остановки и т.д. («Город рядом»)

– варианты решения экологических задач: сортировка мусора, очистка берегов рек и водоемов с привлечением волонтеров, экологическое просвещение и т. д. («Сохрани планету»)

– креативные идеи, которые позволят оживить уже существующие места в городе и создать современные пространства («Вдохни жизнь»)

– создание среды, в которой легко формируются полезные привычки — от спорта до правильного питания («Добавь энергии»)

– организация мероприятий, с которыми жизнь в городе станет еще интереснее («Собери своих»)

Напомним, ВЭБ.РФ — партнер Южно-Сахалинска в реализации ряда крупных социально значимых проектов. Важное направление программы «5 шагов для городов» – участие в ней бизнес-сообщества. Предприниматели могут оставить заявку на сайте в разделе «Стать партнером».