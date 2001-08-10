Тихоокеанское
информационное агентство
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13:39, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком

Южносахалинцев приглашают постоять на гвоздях и исцелиться звуком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный фестиваль пройдет 26 июня с 10.00 до 18.00 на Солнечной поляне в Весточке, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторы включили в программу мероприятия множество практик для участников любого уровня подготовки от опытных преподавателей, гонг медитации, дыхательная практика, стояние на гвоздях, практики: «Исцеление звуком» и «Свободный танец».

Расписание:

10.00-11.00

Йога для начинающих - Елена Тихомирова (Анива);

Практика по дыханию для любого уровня - Илья Жуков (студия «Здрава»);

Утренняя практика «Мягкое пробуждение» для любого уровня - Оксана Примак (Невельск);

Практика йоги для женщин - Виктория Яшина (студия «Матри Йога»).

11.00-12.00

Выступление музыкантов. Официальное открытие праздника.

12.00-13.00

Общая практика для всех участников - София Литвинова (студия «Матри Йога»).

13.30-14.30

Практика гвоздестояния - Илья Малеев;

Гонг медитация - Елена Петрухина (студия «Экам»);

Практика для любого уровня - Ксения Бесполуденнова (студия «Сила и Красота» г. Корсаков);

Семейная йога для детей и родителей - Ксения Соколова (студия «Матри Йога»).

15.00-16.00

Общая практика для всех участников - Валентина Ярочкина (студия «Экам»).

16..00-16.30

Розыгрыш подарков от партнеров мероприятия.

16.30-18.00

Практика «Исцеление звуком» и «Практика свободного танца».

Также участников ждут музыкальные выступления этно-музыкантов, ярмарка, тематические мастер-классы, розыгрыш призов, а также угощения от повара из Индии.

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