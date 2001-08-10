Двадцать саженцев деревьев высадили ученики южно-сахалинской школы №32 в ходе акции "Дубки Победы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Высадку растений на территории учебного заведения организовали в память о российских военнослужащих, погибших в ходе специальной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В акции приняли участие 13 школьников. По словам учителя начальных классов СОШ №32 Анастасии Герасимовой, идея появилась после посещения дубовой рощи в Стародубском. Тогда в ходе экскурсии ребята собрали желуди для дальнейшего выращивания.
- У нас появился долгосрочный проект - каждый взял желудь домой и посадил, к весне они подросли. После начала специальной операции совместно с руководством школы мы решили высадить аллею и назвать акцию «Дубки Победы». Здесь большое поле для исследовательской деятельности наших ребят, - рассказала Анастасия Герасимова.
Первоклассник Тимур Мамаев поделился впечатлениями сразу после акции:
- Мы сажали дубки и это совсем не сложно, сначала надо достать саженец из коробки, потом взять дубок и посадить в лунку. Обязательно полить. Буду приходить и смотреть как он растет.
Патриотическая тематика в экологической акции, по словам директора СОШ №32 Светланы Бетнарской, появилась не случайно - один из бывших учеников школы погиб при выполнении воинского долга.
- 20 мая 2022 года наш бывший ученик Павел Сафонов погиб в ходе специальной операции на Украине. Это потеря затронула всех нас: детей, родителей, учителей. Мы решили увековечить его память, а также память всех военнослужащих, которые отдали жизнь за родину. Поскольку наши саженцы еще молодые, мы решили сделать аллею на территории школы, - рассказала Светлана Бетнарская.
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