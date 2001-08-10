Губернатор Амурской области рассказал о командировке в ДНР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приамурье поможет восстановить Амвросиевский район в Донецкой народной республике. Сейчас стоит первоочередная задача подготовиться к новому учебному году и отопительному сезону, сообщает ИА "Порт Амур", с ссылкой на телеграмм-канал амурского губернатора Василия Орлова.

С руководителем района Игорем Лызовым и главой ДНР Денисом Пушилиным губернатор Приамурья посетили местную школу. Осмотрели учебные классы и столовую. Сейчас в Амвросиевском районе работает команда Амурской области. Специалисты формируют заявки на помощь.

Напомним, помогать жителям ДНР амурчане начали еще с марта. На сегодняшний день отправлено 60 тонн гуманитарного груза, также организован сбор денег.

"Как и все регионы России, Амурская область протянула руку дружбы Донбассу. Посетив район, вижу, что люди очень ждут нашей помощи. Она им просто необходима для того, чтобы восстановить нормальную жизнь, которой их лишили националисты. Жители Донбасса - наш братский народ и, несмотря на тысячи километров расстояния, нас связывает общая история и культура. Уверен, вместе мы восстановим Донбасс!" - написал Василий Орлов.