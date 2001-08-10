Жители Южно-Сахалинска могут заказать техплан дома по фиксированной цене

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация города Южно-Сахалинска информирует заинтересованных лиц о возможности заказать технический план индивидуального жилого дома (в т.ч на садовых участках) для постановки на государственный кадастровый учет в Управлении Росреестра Сахалинской области по фиксированной цене - 10 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Муниципальное предприятие "Горархитектура" проводит акцию "Все по 10!" по следующим документам:

- изготовление технического плана индивидуального жилого дома, жилого дома на садовом участке;

- изготовление межевого плана земельного участка под индивидуальный жилой дом.

Заявки принимаются по адресу ул.Вокзальная, 13 в рабочие дни с 08.30 до 17.30. Справки по телефону 50-00-85.