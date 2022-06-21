Тихоокеанское
информационное агентство
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Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко
12:29, 21 Июня 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

В ночь на 22 июня в районе площади Славы Южно-Сахалинска буде запрещена парковка

В ночь на 22 июня в районе площади Славы Южно-Сахалинска буде запрещена парковка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для остановки транспортных средств продлятся с 20.00 21 июня до 12.00 22 июня. Это связано с подготовкой и проведением акции "Свеча памяти", посвященной 81-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В указанное время парковаться запрещено с восточной стороны ул. Горького.

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