В ночь на 22 июня в районе площади Славы Южно-Сахалинска буде запрещена парковка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения для остановки транспортных средств продлятся с 20.00 21 июня до 12.00 22 июня. Это связано с подготовкой и проведением акции "Свеча памяти", посвященной 81-ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В указанное время парковаться запрещено с восточной стороны ул. Горького.