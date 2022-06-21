Тихоокеанское
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10:29, 21 Июня 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

Движение на проспекте Победы в Южно-Сахалинске 21 июня будет затруднено

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 21 июня, на участке пр. Победы от ул. Чехова до ул. Ленина движение автотранспорта будет затруднено до 20.00 в связи с проведением работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. После чего здесь начнутся работы по регулировке высотного положения смотровых и дождеприемных колодцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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