Более семи миллиардов рублей дополнительно выделят из областного бюджета на ЖКХ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство увеличатся на 59 процентов. Проект поправок уже получил поддержку в Сахалинской областной думе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Дополнительные средства направят на капитальный и текущий ремонт домов, подъездов и дворовых территорий, строительство объектов водоснабжения и водоотведения, подготовку к отопительному сезону, – подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Для завершения строительства трех газовых котельных в Тымовском районе – в селах Зональное, Кировское и Ясное из Фонда содействия реформированию ЖКХ выделят 81,3 миллиона рублей. Кроме того, благодаря дополнительным 400 миллионам рублей в этом году раньше запланированного срока завершится строительство котельной в Александровске-Сахалинском.
Особое внимание в области уделяется созданию комфортных условий для жителей. По поручению губернатора Валерия Лимаренко проводится комплексное благоустройство. Для реализации этого проекта будет выделено 50 миллионов рублей на ремонт подъездов и входных групп, а также дополнительные средства в размере 57 миллионов рублей на капитальный и 250 миллионов рублей на текущий ремонт дворовых территорий.
Активное участие на всех этапах реализации комплексного благоустройства принимают волонтеры партии «Единая Россия». На основе их мониторинга состояния придомовых территорий сформированы перечни дворов и подъездов, нуждающихся в текущем ремонте.
Одним из важных направлений в сфере ЖКХ остается обеспечение населения Сахалина и Курильских островов чистой водой. Поправками предполагается увеличить расходы на эти мероприятия и выделить 750 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство сетей водоснабжения в районе Владимировка в Южно-Сахалинске и очистных сооружений в Поронайске, в том числе на разработку проектной документации. Также деньги направят на реконструкцию системы водоснабжения в Долинске, системы водоотведения Ноглик, разработку проектной документации реконструкции системы водоснабжения в Углегорском районе, в селе Правда Холмского района и другие объекты.
Пять миллиардов рублей заложено на субсидии на выравнивание тарифов в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
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