Южно-Сахалинск присоединился к проекту ВЭБ.РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск стал одним из участников проекта, инициированного госкорпорацией ВЭБ.РФ и направленного на повышение привлекательности города для молодежи, благоустройство городской среды. Каждый житель областного центра может разместить свое предложение о том, как сделать город еще более комфортным, удобным и интересным, расскащали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.

Подробная информация о программе «5 шагов», инструкция о том, как можно принять в ней участие, размещена на официальном портале проекта. Прием заявок продлен до 5 августа 2022 года. Предложить свои идеи южносахалинцы могут по пяти направлениям:

- «Город рядом» – это инициативы, которые помогут создать и привести в порядок площадки для собак, карманные парки, автобусные остановки и т.д;

- «Сохрани планету» – варианты решения экологических задач: сортировка мусора, очистка берегов рек и водоемов с привлечением волонтеров, экологическое просвещение и т.д.;

- «Вдохни жизнь» – креативные идеи, которые позволят оживить уже существующие места в городе и создать современные пространства;

- «Добавь энергии» – создание среды, в которой легко формируются полезные привычки — от спорта до правильного питания;

- «Собери своих» – организация мероприятий, с которыми жизнь в городе станет еще интереснее.

Программа рассчитана на быстрые и эффективные изменения городской среды, она была запущена ВЭБ.РФ — партнером Южно-Сахалинска в реализации ряда крупных социально значимых проектов. Важное направление программы «5 шагов» – участие в ней бизнес-сообщества. Чтобы присоединиться предпринимателям необходимо оставить заявку на сайте 5шаговдлягородов.рф в разделе «Стать партнером».

– У Южно-Сахалинска большой опыт активного вовлечения жителей в жизнь города, формирование его будущего облика. Горожане принимают участие в социальном проектировании, в обсуждении проектов будущих общественных пространств, – отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова. – Программа «5 шагов» – еще одна возможность реализовать интересные, нужные городу проекты.

Поддержку программе активно выражает южно-сахалинская молодежь. Свои идеи о том, каким Южно-Сахалинск может выглядеть в будущем, в своих творческих работах показали учащиеся Сахалинского колледжа искусств. Яркие инсталляции также посвящены 140-летию города. Планируется, что в преддверии юбилея работы украсят одно из общественных пространств областного центра.