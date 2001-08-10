Сахалинские гранатометчики учатся скрытно передвигаться по полю боя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают скрытное передвижение на поле боя, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне Успеновский гранатометчики совершенствуют свои навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различных дистанциях в парах днем и ночью.

В условиях постоянно меняющейся тактической обстановке гранатомётчики тренируются в ориентировании на незнакомой местности.

При обнаружении боевой техники условного противника военнослужащие определяют наиболее опасную цель и самостоятельно открывают огонь из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.

Кроме того, опытные офицеры армейского корпуса ВВО обучаю личный состав действовать в городских условиях, проводят занятия по определению классификации целей, корректировке огня, умению пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, а также определению расстояния до цели и ведению огня, как в светлое, так и в тёмное время суток.

Всего к занятиям по огневой подготовке привлечено несколько сотен гранатомётчиков мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине.