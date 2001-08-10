Прием заявок на форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более шести тысяч заявок подали на Всероссийский молодёжный форум "ОстроVа" платформы Росмолодежь.События, рассказали ТИА "Острова" организаторы форума.

Регистрация на Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» официально завершилась. На сайте проекта было подано более 6 тысяч заявок.

«В этом году мы видим большую заинтересованность от сахалинцев и курильчан. Не менее активны были и участники из других регионов страны. В этому году программный блок разрабатывает интересные направления, составляет программу с учетом пожеланий ребят с прошлого года», - отмечает руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

В течение месяца организаторы будут знакомиться с анкетами участников и проводить отбор. Для максимально объективной оценки заявку рассмотрят, как минимум, два эксперта. При возникновении спорной ситуации будет привлечен куратор трека.

Результаты отбора станут известны после 15 июля. Каждый участник получит письмо на электронную почту с указанием дальнейших действий.

«Хотим заметить, что служба заботы участников продолжает свою работу. Если у ребят есть какие-то вопросы, то мы готовы на них ответить. У нас работает телефон «горячей линии» 88006005835, чат-бот, социальные сети в ВК и Телеграм канал. Всегда готовы помочь», - отметили в дирекции.

Добавим, что в этом году участники форума смогут получить до 1 500 000 рублей за победу в грантовом конкурсе от Росмолодежи. Он пройдет во время Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», который состоится в Южно-Сахалинске с 13 по 19 августа.

Организаторами форума выступают Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.