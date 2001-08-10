Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко встретился с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги развития отрасли губернатор Валерий Лимаренко обсудил с министром сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым. Встреча состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума, рассказали ТИА "Острова" в ругиональном правительтсве.
В прошлом году в Сахалинской области благодаря реализации крупных инвестиционных проектов выросло поголовье молочных коров. По сравнению с 2020 годом в два раза увеличилось производство молока. Более чем в три раза - мяса. Местные аграрии на 95 процентов обеспечивают потребности населения в картофеле.
В 2021 году областные власти направили на развитие и поддержку островного сельского хозяйства 2,34 миллиарда рублей.
Дмитрий Патрушев позитивно оценил помощь, которую островные власти оказывают местным сельхозпроизводителям. Министр отметил, что индекс производства сельскохозяйственной продукции в островном регионе в 2021 году составил 101,4 процента по отношению к предыдущему году и превысил среднероссийский показатель. Глава федерального ведомства выразил надежду, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
– Из положительных индексов каждого региона складывается положительный индекс в целом по Федерации, – отметил Дмитрий Патрушев.
Вместе с тем, участники встречи отметили, что отрасль имеет серьезный потенциал для роста.
– Мы продолжим увеличивать объемы производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Для этого есть все возможности, – прокомментировал сказал Валерий Лимаренко.
Участники встречи также обсудили перспективы островного рыбопромышленного комплекса. Сегодня темпы добычи водных биологических ресурсов на островах превышают прошлогодние показатели.
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