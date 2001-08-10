Первый вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Гринберг провел прием граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием граждан по личным вопросам 15 июня в администрации Южно-Сахалинска провел Александр Гринберг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Во время общения горожане задали вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, которую курирует первый вице-мэр. Были затронуты темы обустройства освещения проезда вдоль многоквартирных домов №7а, 11 и 11А по ул. Комсомольской, восстановления системы водоотведения по ул. Анивской и пер. Солнечному, сноса гаражей с восточной стороны дома №215А по ул. Комсомольской.
Жительница дома №106 по ул. Поповича обратилась к Александру Гринбергу с просьбой решить проблему с протечками системы водоснабжения и канализации в ее квартире. Для оперативного решения проблемы будет отремонтирован канализационный стояк и стояк холодного водоснабжения в квартире заявителя .
По всем поступившим обращениям первый вице-мэр дал поручения с установленными сроками исполнения. Все они будут решены в нынешнем году. Контролировать процесс будет лично Александр Гринберг.
Напомним, приемы граждан должностными лицами администрации по личным вопросам проводятся на постоянной основе. График размещен на официальном сайте мэрии (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/208). Запись ведется по адресу: Компроспект, 49, кабинет №101 в рабочие дни с 09.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), телефоны: 300-911, 300-669.
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