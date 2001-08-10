Сахалинка заняла второе место во всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащаяся промдизайнквантума Полина Нанака приняла участие в пятом всероссийском конкурсе "Идеи, преображающие города". Мероприятие проводилось среди молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов, художников и всех неравнодушных граждан, желающих изменить и улучшить пространство своих городов, из регионов РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В конкурсе от ДТ "Кванториум" приняли участие четверо конкурсантов: Полина Нанака, Дмитрий Наумкин, Артем Севостьянов и Дарья Никулина. По итогам работу Полины оценили в номинации «Интеграция национальных и культурных традиций в городскую среду». Кроме того, Полина и Дмитрий стали сертифицированными амбассадорами городского развития. Артем с проектом дизайна деревянного стола и Дарья с проектом многоквартирного среднеэтажного дома «Present house» получили сертификаты участников.

Проект Полины - "Журавли" - галечная мозаика из природных камней и осколков японской посуды для украшения подпорной стены в сквере Асахикава. Дмитрий также представил долгосрочный проект, разработанной командой ребят из промробоквантума, – это часть скамьи из переработанного пластика.