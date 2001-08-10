Сахалинка заняла второе место во всероссийском конкурсе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащаяся промдизайнквантума Полина Нанака приняла участие в пятом всероссийском конкурсе "Идеи, преображающие города". Мероприятие проводилось среди молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов, художников и всех неравнодушных граждан, желающих изменить и улучшить пространство своих городов, из регионов РФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В конкурсе от ДТ "Кванториум" приняли участие четверо конкурсантов: Полина Нанака, Дмитрий Наумкин, Артем Севостьянов и Дарья Никулина. По итогам работу Полины оценили в номинации «Интеграция национальных и культурных традиций в городскую среду». Кроме того, Полина и Дмитрий стали сертифицированными амбассадорами городского развития. Артем с проектом дизайна деревянного стола и Дарья с проектом многоквартирного среднеэтажного дома «Present house» получили сертификаты участников.
Проект Полины - "Журавли" - галечная мозаика из природных камней и осколков японской посуды для украшения подпорной стены в сквере Асахикава. Дмитрий также представил долгосрочный проект, разработанной командой ребят из промробоквантума, – это часть скамьи из переработанного пластика.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:04 Сегодня Сахалинец снял обвес с чужой машины, чтобы поставить на свою
09:52 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проведут "горячую линию" по вопросам получения компенсации за отопление
11:24 Сегодня Сахалинка заняла второе место во всероссийском конкурсе
10:16 Сегодня Сахалинские пожарные спасли Успеновские клюквенники
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
16:31 10 Июня Сахалинские рыбоводные заводы начали выпуск молоди тихоокеанского лосося
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?