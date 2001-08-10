На дорогах Южно-Сахалинска обустраивают новые полосы для велосипедистов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работы по нанесению велополос в настоящее время проводятся в новом микрорайоне Дальнего. В течение двух дней разметка появится на улицах Большая Полянка и Крымская, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В планах на 2022 год - обустроить более 17 км дорожек, полос для двухколесного транспорта - в сравнении с прошлым годом их протяженность увеличится более чем в два раза.
Отметим, что на сегодняшний день велоинфраструктурой охвачены многие микрорайоны Южно-Сахалинска – улицы Пограничная, Комсомольская, Больничная, Буюклы, Леонова, Фархутдинова, проспекты Победы, Коммунистический и другие. В этом году работы продолжатся, в частности они предусмотрены в рамках капитального ремонта Комсомольской и на других городских улицах.
Отметим, наряду с расширением велосети в Южно-Сахалинске планируется значительно увеличить количество велопарковок. Около 400 стоянок для двухколесного транспорта появятся возле магазинов, кафе, учреждений культуры и др. Кроме того, в этом сезоне на территории города появятся три велогаража, каждый из которых рассчитан на 32 места.
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