Сахалинская таможня примет жалобы от граждан и юридических лиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция "На что жалуетесь?" пройдет 17 июня 2022 года в Сахалинской таможне. Юристы примут жалобы по работе таможни от граждан и юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в региональной таможне.
В ходе акции юристы учреждения примут письменные жалобы на решения, действия (либо бездействие) должностных лиц Сахалинской таможни и таможенных постов. Обратившиеся также могут получить практическую помощь в подготовке и подаче письменной жалобы. Специалисты разъяснят порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.
Правовое подразделение Сахалинской таможни ждет граждан и юридических лиц 17 июня с 09-00 до 12-30 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, кабинет № 4. В это же время прием граждан будет осуществляться Службой Сахалинской таможни по Магаданской области и Чукотскому автономному округу по адресу: г. Магадан, ул. Шандора Шимича, дом 6, корп. 1, кабинет № 302.
Предварительная запись не требуется. Для пропуска в здание необходимо предъявить паспорт.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
- 11:49 8 Июня В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги отремонтируют 8 июня
Выбор редакции
- 11:22 Вчера "Сахалин" завоевал путевку на суперфинал международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД"
- 10:03 10 Июня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
- 11:01 8 Июня Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой
- 15:32 7 Июня Артист Чехов-центра Антон Ещиганов отмечает профессиональный юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?