Сахалинская таможня примет жалобы от граждан и юридических лиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция "На что жалуетесь?" пройдет 17 июня 2022 года в Сахалинской таможне. Юристы примут жалобы по работе таможни от граждан и юридических лиц, рассказали ТИА "Острова" в региональной таможне.

В ходе акции юристы учреждения примут письменные жалобы на решения, действия (либо бездействие) должностных лиц Сахалинской таможни и таможенных постов. Обратившиеся также могут получить практическую помощь в подготовке и подаче письменной жалобы. Специалисты разъяснят порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.

Правовое подразделение Сахалинской таможни ждет граждан и юридических лиц 17 июня с 09-00 до 12-30 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 51, кабинет № 4. В это же время прием граждан будет осуществляться Службой Сахалинской таможни по Магаданской области и Чукотскому автономному округу по адресу: г. Магадан, ул. Шандора Шимича, дом 6, корп. 1, кабинет № 302.

Предварительная запись не требуется. Для пропуска в здание необходимо предъявить паспорт.