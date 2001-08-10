Сахалинский госуниверситет объявил о новых специальностях и дополнительных местах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 18 июня в СахГУ стартует приёмная кампания. В этом году островной вуз открыл дополнительные бюджетные места и объявил набор на новые специальности: «Социальная работа», «Математическое образование», «Геология нефти и газа», «Автоматизированные системы управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли», сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Сахалинского государственного университета Александр Багдасарян.

– Помимо открытия новых направлений в этом году мы возобновляем приём на профиль «Языки и литература стран Азии и Африки. Корея». Стоит отметить, что в нашем университете наряду с увеличением числа направлений подготовки становится больше возможностей для получения бесплатного образования: в 2022 году мы получили 77 дополнительных бюджетных мест. Таким образом, СахГУ будет готовить больше востребованных в островном регионе специалистов, – отметил Багдасарян.

Документы на поступление в островной университет абитуриенты могут подать тремя способами: лично, почтой, в электронной форме через сайт СахГУ или платформу Госуслуги. Дистанционно можно подать документы и в другие вузы России: к новой системе «Поступление в вуз онлайн» уже подключены 974 учебных заведения. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году на бюджетные места смогут поступить более 64% выпускников школ.

– Для них выделено 588 044 места. Причём 73% из них по поручению президента отдаётся региональным вузам. Упор делается на инженерные специальности, что позволит обеспечить скорейшее импортозамещение. С сентября по данным направлениям начнут обучение почти 245 тысяч человек. На втором месте находятся педагогические специальности. По ним предусмотрено свыше 75 тысяч мест. Следом идут общественные и медицинские науки. По ним предусмотрено свыше 68 и 54,7 тысяч мест соответственно, – отметил вице-премьер.

Ранее сообщалось об увеличении в 2022 году бюджетных мест в магистратуре по приоритетным направлениям научно-технологического развития. Распоряжение о выделении 30 тыс. дополнительных мест подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.