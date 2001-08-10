На Сахалине для молодых мам открыли Школу материнства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Школа материнства и интеллектуально-творческого развития открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Занятия проходили в рамках проекта «Успешная мама» в сотрудничестве с организациями и специалистами в области здравоохранения и психологии, сферы маркетинга и творческих профессий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
В течение четырех месяцев проводились семинары, лекции, тренинги, предусматривающие повышение осведомленности женщин в вопросах воспитания детей, психологии отношений, таймменеджмента, экологии, сохранения здоровья, личностного роста, ораторского и изобразительного искусства. Спикерами и тренерами на площадках школы выступили психологи, врачи, специалисты творческих профессий, из числа организаций-партнёров и волонтёров СахОУНБ.
На протяжении всего периода существования Школы прошло более 20 разнообразных мероприятий. Среди них лекция об осложнениях от таких бьюти-процедур, как мезотерапия, наращивание ресниц, ботокс и татуаж. Врач-офтальмолог Инга Пиховская рассказала сахалинкам о том, как ухаживать за глазами и кожей век, на какие симптомы следует обратить внимание и каких специалистов стоит посетить в случае возникновения осложнения.
Важным направлением работы Школы является психологическая поддержка молодых мам. В ходе тренингов и групповых консультаций с участием профессиональных психологов участницы узнали о том, как настроиться на успех в профессиональной сфере, побороть неуверенность в себе, совмещать воспитание детей и профессиональное развитие, о том, как одежда и внешность влияет на настроение и поведение человека, его восприятие окружающими, в той или иной мере диктуя современной женщине определенную манеру поведения в обществе. Поддержку в проведении психологических тренингов оказывали специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики и общественного здоровья и Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.
Участие в тренингах инструктора НейроГрафики Екатерины Кашек позволило молодым мамам посмотреть на себя с другой стороны, научится устранять недопонимания в семье и стать более успешными в личной и профессиональной сферах.
В формате интерактивов проходили тренинги специалистов ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». Одно из них посвящалось проблематики конфликтов с детьми и легко в основу серии мероприятий встреч «Хочу понимать своего ребенка». Вместе с тренером Фаридой Жексимбаевой участницы проекта проанализировали причины возникновения конфликтов между родителем и ребёнком, рассмотрели, к чему они приводят, и как влияют на выстраивание отношений между детьми и взрослыми.
К организации образовательных мероприятий проекта, предусмотренных планом работы Школы материнства, интеллектуально-творческого развития и профессионального роста, активно привлекаются волонтёры, которые принимают непосредственное участие в их проведении. В качестве добровольцев выступают специалисты различных областей, в числе которых психологи, хореографы, индивидуальные предприниматели, маркетологи. Волонтёры проекта «Успешная мама» стремятся не только поделиться с его участницами своими знаниями, которые относятся к области их профессиональных интересов, но и рассказывают о том, как им удаётся эффективно организовать своё рабочее время, успешно совмещать воспитание детей и работу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:06 9 Июня Еще один газон в Южно-Сахалинске освобожден от нарушителей парковки
14:42 10 Июня В ночь с 12 на 12 июня на Сахалине перекроют восемь участков дорог
09:03 10 Июня Пенсионерам Сахалинской области будут выдавать талоны не перелет к месту отдыха и обратно
- 11:49 8 Июня В мэрии Южно-Сахалинска рассказали, какие дороги отремонтируют 8 июня
Выбор редакции
- 11:22 Сегодня "Сахалин" завоевал путевку на суперфинал международного фестиваля "Локобол-2022-РЖД"
- 10:03 10 Июня Сахалинцев приглашают поиграть в настольные игры
- 11:01 8 Июня Сахалинский музей книги Чехова приглашает на выездные экскурсии со скидкой
- 15:32 7 Июня Артист Чехов-центра Антон Ещиганов отмечает профессиональный юбилей
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?