На Сахалине для молодых мам открыли Школу материнства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школа материнства и интеллектуально-творческого развития открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Занятия проходили в рамках проекта «Успешная мама» в сотрудничестве с организациями и специалистами в области здравоохранения и психологии, сферы маркетинга и творческих профессий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

В течение четырех месяцев проводились семинары, лекции, тренинги, предусматривающие повышение осведомленности женщин в вопросах воспитания детей, психологии отношений, таймменеджмента, экологии, сохранения здоровья, личностного роста, ораторского и изобразительного искусства. Спикерами и тренерами на площадках школы выступили психологи, врачи, специалисты творческих профессий, из числа организаций-партнёров и волонтёров СахОУНБ.

На протяжении всего периода существования Школы прошло более 20 разнообразных мероприятий. Среди них лекция об осложнениях от таких бьюти-процедур, как мезотерапия, наращивание ресниц, ботокс и татуаж. Врач-офтальмолог Инга Пиховская рассказала сахалинкам о том, как ухаживать за глазами и кожей век, на какие симптомы следует обратить внимание и каких специалистов стоит посетить в случае возникновения осложнения.

Важным направлением работы Школы является психологическая поддержка молодых мам. В ходе тренингов и групповых консультаций с участием профессиональных психологов участницы узнали о том, как настроиться на успех в профессиональной сфере, побороть неуверенность в себе, совмещать воспитание детей и профессиональное развитие, о том, как одежда и внешность влияет на настроение и поведение человека, его восприятие окружающими, в той или иной мере диктуя современной женщине определенную манеру поведения в обществе. Поддержку в проведении психологических тренингов оказывали специалисты Сахалинского областного центра медицинской профилактики и общественного здоровья и Центра психолого-педагогической помощи семье и детям.

Участие в тренингах инструктора НейроГрафики Екатерины Кашек позволило молодым мамам посмотреть на себя с другой стороны, научится устранять недопонимания в семье и стать более успешными в личной и профессиональной сферах.

В формате интерактивов проходили тренинги специалистов ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям». Одно из них посвящалось проблематики конфликтов с детьми и легко в основу серии мероприятий встреч «Хочу понимать своего ребенка». Вместе с тренером Фаридой Жексимбаевой участницы проекта проанализировали причины возникновения конфликтов между родителем и ребёнком, рассмотрели, к чему они приводят, и как влияют на выстраивание отношений между детьми и взрослыми.

К организации образовательных мероприятий проекта, предусмотренных планом работы Школы материнства, интеллектуально-творческого развития и профессионального роста, активно привлекаются волонтёры, которые принимают непосредственное участие в их проведении. В качестве добровольцев выступают специалисты различных областей, в числе которых психологи, хореографы, индивидуальные предприниматели, маркетологи. Волонтёры проекта «Успешная мама» стремятся не только поделиться с его участницами своими знаниями, которые относятся к области их профессиональных интересов, но и рассказывают о том, как им удаётся эффективно организовать своё рабочее время, успешно совмещать воспитание детей и работу.